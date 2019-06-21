"В Чечне мы пока работать не будем": интервью с правозащитником Оюбом Титиевым
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"В Чечне мы пока работать не будем": интервью с правозащитником Оюбом Титиевым

Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу, суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении.

В марте он был приговорен к четырем годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Титиев не признал вину, назвав свое дело политическим.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Олег Болдырев взял у него интервью после освобождения.

  • 21 июня 2019
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