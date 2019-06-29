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"Я думаю, что они не вернутся": куда уехали цыгане после конфликта в Чемодановке?
13 июня в Чемодановке произошла массовая драка местных жителей с проживающими в селе представителями цыганской общины.
На следующий день жители села вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу, требуя наказать виновных. Были арестованы более 20 человек.
Глава сельсовета Чемодановки Сергей Фадеев сообщил, что из села в принудительном порядке вывезли в Волгоградскую область все цыганское население.
Русская служба Би-би-си отправилась в Пензенскую область, чтобы узнать, куда уехало цыганское население и что стало с их домами.
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29 июня 2019
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