"Я думаю, что они не вернутся": куда уехали цыгане после конфликта в Чемодановке?
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"Я думаю, что они не вернутся": куда уехали цыгане после конфликта в Чемодановке?

13 июня в Чемодановке произошла массовая драка местных жителей с проживающими в селе представителями цыганской общины.

На следующий день жители села вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу, требуя наказать виновных. Были арестованы более 20 человек.

Глава сельсовета Чемодановки Сергей Фадеев сообщил, что из села в принудительном порядке вывезли в Волгоградскую область все цыганское население.

Русская служба Би-би-си отправилась в Пензенскую область, чтобы узнать, куда уехало цыганское население и что стало с их домами.

  • 29 июня 2019
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