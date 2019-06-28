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Путин и Трамп: краткая история отношений двух президентов
Президенты России и США провели двустороннюю встречу на саммите "Большой двадцатки" в Осаке. Последний раз личная встреча двух лидеров проходила в июле 2018 года в Хельсинки.
Накануне в интервью Financial Times Владимир Путин похвалил Дональда Трампа: "Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, что ждёт от него избиратель". Русская служба Би-би-си вспомнила, как до этого развивались отношения двух президентов.
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28 июня 2019
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