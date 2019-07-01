Иван Голунов - о расследовании года, слежке и славе
Издание "Медуза" опубликовало новое расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе. В нем рассказывается о связях руководства ГБУ "Ритуал" с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
6 июня, через час после сдачи черновика именно этого текста, журналиста задержала полиция: его подозревали в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. В поддержку Ивана Голунова выступили тысячи людей по всему миру. Спустя несколько дней дело в отношении журналиста было прекращено, а несколько сотрудников правоохранительных органов потеряли свои должности.
В интервью Би-би-си журналист "Медузы" объяснил суть расследования, а также рассказал о том, как эта история и последовавшие за ней задержание и суд изменили его жизнь.
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1 июля 2019
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