"Нас короновали и это - зашквар": группа Shortparis о своей популярности, страхе и цензуре
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"Нас короновали - и это зашквар": группа Shortparis о популярности, страхе и цензуре

Популярность группы Shortparis за последние полгода приобрела гомерические размеры. Группа существует с 2012 года, но по-настоящему известной стала после выхода клипа "Страшно", который на YouTube посмотрели почти три миллиона человек.

Музыканты живут в Санкт-Петербурге, но почти непрерывно гастролируют по России и Европе. Русская служба Би-би-си встретилась с группой после концерта в Лондоне и поговорила с музыкантами о страхе, популярности и цензуре.

  • 21 июня 2019
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