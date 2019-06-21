Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Нас короновали - и это зашквар": группа Shortparis о популярности, страхе и цензуре
Популярность группы Shortparis за последние полгода приобрела гомерические размеры. Группа существует с 2012 года, но по-настоящему известной стала после выхода клипа "Страшно", который на YouTube посмотрели почти три миллиона человек.
Музыканты живут в Санкт-Петербурге, но почти непрерывно гастролируют по России и Европе. Русская служба Би-би-си встретилась с группой после концерта в Лондоне и поговорила с музыкантами о страхе, популярности и цензуре.
-
21 июня 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне