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8 историй из 90-х: трейлер нового подкаст-сериала Русской службы Би-би-си
У нас хорошие новости - мы запускаем новый подкаст!
Он называется "8 историй из 90-х" и будет выходить каждую неделю по средам в июле и августе.
Это документальный сериал о том, как 90-е годы изменили Россию и россиян. Как любили, ненавидели, зарабатывали, боролись за власть, воевали и творили в самое безумное время в современной истории России?
Восемь историй об этом - с 3 июля каждую неделю по средам на сайте Русской служб Би-би-си, на платформе BBC iPlayer, в подкастах Apple, на Яндекс.Музыке и многих других ресурсах.
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28 июня 2019
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