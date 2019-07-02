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Один день с врагом Кадырова: история блогера Тумсо Абдурахманова
Тумсо Абдурахманов - блогер, бежавший из Чечни. На ютубе его видео с критикой российских властей набирают миллионы просмотров. В России на Тумсо заведено уголовное дело, а власти Польши, где он просил убежища, решили депортировать блогера.
Русская служба Би-би-си провела с Тумсо один день и поговорила с ним о его детстве, политических взглядах и о том, каково это - быть врагом Рамзана Кадырова.
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2 июля 2019
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