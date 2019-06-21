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Видео
Хронология протеста в Тбилиси. Видео
В ночь на 21 июня протестующие попытались прорваться в здание парламента Грузии в центре Тбилиси.
Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По данным минздрава Грузии, пострадали 240 человек.
Как все началось - в видео Русской службы Би-би-си.
Внимание: видео может содержать шокирующие кадры
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21 июня 2019
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