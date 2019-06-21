Хронология протеста в Тбилиси. Видео

"На Олимпиаду очень хочется": Ксюше 17 и она профессиональная скейтбордистка

Ксения Маричева большую часть дня проводит в скейтпарке. Она может стать одной из первых скейтбордисток на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.