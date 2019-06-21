Хронология протеста в Тбилиси. Видео
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Хронология протеста в Тбилиси. Видео

В ночь на 21 июня протестующие попытались прорваться в здание парламента Грузии в центре Тбилиси.

Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По данным минздрава Грузии, пострадали 240 человек.

Как все началось - в видео Русской службы Би-би-си.

Внимание: видео может содержать шокирующие кадры

  • 21 июня 2019
Go to next video: Ошибка, протесты, отставка – что происходит в Тбилиси. ТВ новости