Как матери наемников "ЧВК Вагнера" борются за память о своих сыновьях
Media playback is unsupported on your device
Видео

"ЧВК Вагнера" в Сирии: как матери погибших наемников борются за память о своих сыновьях

За годы российской военной кампании в Сирии оттуда не раз приходили новости о гибели бойцов "ЧВК Вагнера". Все это время матери погибших наемников пытаются добиться признания своих сыновей ветеранами боевых действий.

Почему власти России отказывают им в официальном статусе и как устроена деятельность “ЧВК Вагнера”, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 24 июня 2019
Go to next video: Американский ветеран встретил свою любовь через 75 лет после войны