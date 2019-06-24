Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"ЧВК Вагнера" в Сирии: как матери погибших наемников борются за память о своих сыновьях
За годы российской военной кампании в Сирии оттуда не раз приходили новости о гибели бойцов "ЧВК Вагнера". Все это время матери погибших наемников пытаются добиться признания своих сыновей ветеранами боевых действий.
Почему власти России отказывают им в официальном статусе и как устроена деятельность “ЧВК Вагнера”, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
-
24 июня 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне