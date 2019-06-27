Темнокожий ликвидатор Чернобыля об аварии на АЭС, сериале и расизме
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Темнокожий ликвидатор Чернобыля об аварии, сериале и расизме

Сценаристов популярного сериала HBO "Чернобыль" раскритиковали за то, что в нем нет ни одного темнокожего актера.

Позже выяснилось, что в 1986 году в Припяти действительно работал по меньшей мере один темнокожий ликвидатор. В то время Игорь Хиряк служил в армии, ему было 19 лет.

Русская служба Би-би-си отправилась в Череповец, куда Хиряк вернулся после Чернобыля, и поговорила с ним о катастрофе, сериале и расизме.

  • 27 июня 2019
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