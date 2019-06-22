«Этот удар мы переживем»
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"Грубое вмешательство в жизнь туристов". Что говорят в Тбилиси о решении Путина

Президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию. Запрет вступит в силу с 8 июля.

Поводом стали беспорядки возле парламента Грузии, спровоцированные визитом российского депутата Сергея Гаврилова.

Компании прекратили продажу билетов. Пассажирам, которые их уже купили, предлагают поменять билеты на более ранние рейсы.

Что об этом думают российские туристы и жители Грузии?

  • 22 июня 2019
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