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Протесты против власти: что можно в Чехии и нельзя в России?
В Чехии уже несколько месяцев не утихают акции протеста против премьер-министра Андрея Бабиша, обвиняемого в коррупции. В них участвует в том числе и осужденный по "болотному делу" Денис Луцкевич.
Вместе с ним Русская служба Би-би-си сравнила, как проходят акции протеста в России и в Чехии.
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24 июня 2019
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