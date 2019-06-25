Зубры внесены в Красную книгу. Но в Беларуси охота на них разрешена и становится дешевле
Европейские зубры (вид бизона) внесены в Красную книгу и имеют охранный статус. Но в Беларуси охота на них разрешена и становится дешевле.
С июня 2019 разрешение на добычу зубра для белорусских граждан подешевело на 20%.
Охотиться можно, в том числе и на зубров из резервного генофонда.
В некоторых районах Беларуси зубры расплодились настолько, что стали выходить из леса к людям в поисках пищи - взрослая особь съедает в день около 60 килограмм корма.
Научный сотрудник академии наук Беларуси по биоресурсам Павел Велигуров рассказывает, как охота поможет сохранить редких животных.
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25 июня 2019
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