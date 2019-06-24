"Больно стало потом". Истории пострадавших от резиновых пуль в Тбилиси
Генпрокуратура Грузии расследует действия полицейских при разгоне протестов у парламента 20 июня. Из сотен пострадавших многие получили серьезные ранения резиновыми пулями. Русская служба Би-би-си поговорила с пострадавшими и правозащитниками, которые оценили происходившее.
Толпа попыталась взять штурмом здание парламента в Тбилиси после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов выступил в Межпарламентской ассамблее Православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.
При разгоне протестов пострадали более 200 человек, 19 остаются в больницах до сих пор.
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24 июня 2019
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