Художник из Самары устроил застолье на стене "панельки". Но как и зачем?
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Художник из Самары устроил застолье на стене "панельки". Но как и зачем?

Самарский художник Арсений “Вредитель ли?” стал интернет-знаменитостью, когда фотографии с ним, выпивающим на стене панельного дома на высоте четвертого этажа, разлетелись по соцсетям. Русская служба Би-би-си узнала у его, как создавалась эта работа.

“Человек на фоне ковра в панельке - это самый типичный сюжет”, - говорит художник.

Арсений - руфер. Вместе с другом они пытаются уместить бытовые сценки на минимальном пространстве.

  • 25 июня 2019
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