Победы протестующих в Грузии и потери россиян. ТВ новости
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Победы протестующих в Грузии и потери россиян. ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 24 июня:

  • "Я хочу сама решать, куда мне летать". Как реагируют на запрет полетов в Тбилиси
  • Матери убитых в Сирии бойцов ЧВК просят признать сыновей ветеранами боевых действий
  • Протесты в Москве и Праге: сравнивает "узник Болотной"
  • Имамоглу опередил Йылдырыма. Повторные выборы мэра Стамбула
  • 24 июня 2019
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