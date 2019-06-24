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Победы протестующих в Грузии и потери россиян. ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 24 июня:
- "Я хочу сама решать, куда мне летать". Как реагируют на запрет полетов в Тбилиси
- Матери убитых в Сирии бойцов ЧВК просят признать сыновей ветеранами боевых действий
- Протесты в Москве и Праге: сравнивает "узник Болотной"
- Имамоглу опередил Йылдырыма. Повторные выборы мэра Стамбула
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24 июня 2019
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