Как забытый космический язык программирования стали использовать литовские медики
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Как забытый язык программирования из СССР стали использовать в Литве

ДРАКОН - советский язык программирования, который был создан для космического корабля "Буран". Его создатель Владимир Паронджанов уверяет, что ДРАКОН превосходит другие графические аналоги и позволяет упростить самые сложные процессы.

После того, как первый же полет "Бурана" стал для него последним, казалось, что этот алгоритмический язык был забыт. Но теперь, больше тридцати лет спустя, язык успешно используют литовские медики.

История ДРАКОНа и его создателя - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 5 августа 2019
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