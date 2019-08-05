Как забытый язык программирования из СССР стали использовать в Литве

Есть ли жизнь на Марсе: история поисков

Попыткам обнаружить жизнь на Марсе уже больше 40 лет. Но новое открытие может приблизить к ответу на вопрос: обитаема ли Красная планета. Впервые ученые нашли там жидкую воду.