"Город утонул": что происходит в затопленной Иркутской области
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"Город утонул". Что происходит в затопленной Иркутской области

Город Тулун оказался практически полностью под водой после масштабного наводнения в Иркутской области.

Поблизости от Тулуна застряли сотни фур. Водители-дальнобойщики везли грузы на Дальний Восток и в другие регионы по федеральной трассе, но дорога перекрыта из-за наводнения.

Эвакуация происходила в спешке, и многие жители не смогли отпустить с цепи своих собак и забрать их с собой.

О ситуации в районе наводнения Русской службе Би-би-си рассказали водитель Андрей Еремин, который уже несколько дней живет в кабине своего грузовика, волонтер Анна Файвкина, приехавшая в Тулун спасать брошенных животных, и администратор сообщества "ВКонтакте" "Подслушано Тулун" Вадим Ливанов.

  • 1 июля 2019
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