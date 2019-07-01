"Город утонул". Что происходит в затопленной Иркутской области
Город Тулун оказался практически полностью под водой после масштабного наводнения в Иркутской области.
Поблизости от Тулуна застряли сотни фур. Водители-дальнобойщики везли грузы на Дальний Восток и в другие регионы по федеральной трассе, но дорога перекрыта из-за наводнения.
Эвакуация происходила в спешке, и многие жители не смогли отпустить с цепи своих собак и забрать их с собой.
О ситуации в районе наводнения Русской службе Би-би-си рассказали водитель Андрей Еремин, который уже несколько дней живет в кабине своего грузовика, волонтер Анна Файвкина, приехавшая в Тулун спасать брошенных животных, и администратор сообщества "ВКонтакте" "Подслушано Тулун" Вадим Ливанов.
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1 июля 2019
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