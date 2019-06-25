ТВ-новости: Россия снова в ПАСЕ. Евкуров уходит в отставку
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ТВ-новости: Россия снова в ПАСЕ. Евкуров уходит в отставку

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 25 июня:

  • Первая дипломатическая победа Москвы после аннексии Крыма. Что в России и на Украине думают о восстановлении российского членства в ПАСЕ.
  • Ингушетия после Евкурова. Что будет происходить после отставки лидера республики и закончатся ли протесты против передела границы с Чечней?
  • Мы спросили жительниц Санкт-Петербурга, как им реклама "Единой карты петербуржца". По мнению ее создателей, карта смешная, сексуальная и не выносит мозг.
  • Зловещая сторона ярких ночных клубов Южной Кореи - специальный репортаж Би-би-си об обвинениях в отравлении и сексуальном насилии над женщинами.
  • 25 июня 2019
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