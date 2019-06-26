"Ты - сокровище". Младенца в США нашли в пластиковом пакете

Наоми Кэмпбелл о цвете кожи и стандартах красоты

Супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала Би-би-си о том, как относятся в мире моды к разным оттенкам кожи. Путь на подиум открыт еще далеко не для всех, считает модель.