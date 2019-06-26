Чудесное спасение: младенца достали из пластикового пакета
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"Ты - сокровище". Младенца в США нашли в пластиковом пакете

В США в штате Джорджия местные жители обнаружили новорожденную девочку в закрытом пластиковом пакете.

У ребенка еще осталась пуповина. Она чудом выжила.

Полиция решила опубликовать видео со спасением новорожденной в надежде, что это помождет установить ее личность.

  • 26 июня 2019
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