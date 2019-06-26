"Будем продолжать работать". Российские бизнесмены в Грузии о влиянии конфликта
Разногласия между Россией и Грузией уже привели к отмене авиасообщения между странами и запрету продажи турпакетов. Однако пострадать может не только туризм.
В Грузии живет множество россиян, которые ведут там свой бизнес.
Русская служба Би-би-си узнала у них - как политическое обострение повлияет на их работу.
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Отношения между Тбилиси и Москвой обострились 21 июня.
Толпа попыталась взять штурмом здание парламента в столице Грузии после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов выступил в Межпарламентской ассамблее Православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.
При разгоне протестов пострадали более 200 человек.
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26 июня 2019