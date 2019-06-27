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Меркель вновь почувствовала себя плохо и начала дрожать
Канцлеру Ангеле Меркель снова стало плохо. У нее снова случился приступи дрожи на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Меркель затрясло, она пыталась сдержать себя руками. Ей поднесли стакан воды, но она отказалась.
18 июня подобное случилось с канцлером на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Тогда она пожаловалась на обезвоживание.
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27 июня 2019
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