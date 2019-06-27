Ангеле Меркель снова стало плохо
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Меркель вновь почувствовала себя плохо и начала дрожать

Канцлеру Ангеле Меркель снова стало плохо. У нее снова случился приступи дрожи на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Меркель затрясло, она пыталась сдержать себя руками. Ей поднесли стакан воды, но она отказалась.

18 июня подобное случилось с канцлером на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тогда она пожаловалась на обезвоживание.

  • 27 июня 2019
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