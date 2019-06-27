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Подросток поймал выпавшую из окна девочку: "Я сделал то, что было необходимо"
17-летний Феузи Забаат из Стамбула смог поймать двухлетнюю девочку, которая вывалилась из окна со второго этажа. Мать не уследила за ребенком, пока готовила.
Сам Забаат говорит, что сделал то, что было необходимо.
Семья ребенка теперь считает его героем.
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27 июня 2019
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