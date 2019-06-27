Герой: турецкий подросток поймал на лету выпавшую из окна девочку
Media playback is unsupported on your device
Видео

Подросток поймал выпавшую из окна девочку: "Я сделал то, что было необходимо"

17-летний Феузи Забаат из Стамбула смог поймать двухлетнюю девочку, которая вывалилась из окна со второго этажа. Мать не уследила за ребенком, пока готовила.

Сам Забаат говорит, что сделал то, что было необходимо.

Семья ребенка теперь считает его героем.

  • 27 июня 2019
Go to next video: Пожарный чудом спас ребенка в США