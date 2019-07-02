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Спиной к ЕС. Партия брексита не хотела слушать гимн в Европарламенте
Депутаты Партии брексита Найджела Фараджа устроили демарш на первом заседании Европарламента нового созыва: во время исполнения гимна ЕС они демонстративно повернулись спиной к трибуне.
Партия Фараджа получила наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Великобритании и заняла 28 депутатских мест из 64, отведенных Британии.
Второе место заняла партия либерал-демократов, выступающая категорически против выхода Соединенного Королевства из ЕС.
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2 июля 2019
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