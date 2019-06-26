ТВ-новости: Почему демонстранты в Грузии не хотят уходить
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ТВ-новости: Почему демонстранты в Грузии не хотят уходить

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 26 июня:

  • Новые требования демонстрантов в Грузии. Что думают российские предприниматели в Грузии об ухудшении отношений между странами.
  • Обратная декоммунизация в Киеве? Вернутся ли Московский проспект и улица Ватутина вместо Бандеры и Шухевича?
  • И мода в сарае и коровнике: как необычные работы ростовского стилиста попали на обложку американского глянца.
  • 26 июня 2019
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