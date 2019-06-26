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В Киеве снова Московский проспект? Новые старые переименования на Украине
Националисты Степан Бандера и Роман Шухевич - неоднозначные фигуры в украинской истории. Герои для одних; активные участники этнических чисток еврейского и польского населения для других.
Вместе с тем в 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, и в результате были переименованы более 900 населенных пунктов с советскими названиями.
Но какой будет судьба этих улиц? Беседуем об этом с журналистом из Киева Романом Суханом.
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26 июня 2019
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