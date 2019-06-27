Меркель знову трусило
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Меркель трусило вдруге за два тижні

Канцлер Німеччини помітно тряслася під час заходу у Берліні 27 червня.

Вона відмовилася від склянки води і за 2 хвилини вже виглядала більш стійко.

Вперше це сталося на публіці 18 червня під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Тоді політик запевнила, що не має проблем зі здоров'ям.

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  • 27 июня 2019
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