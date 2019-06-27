Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Меркель трусило вдруге за два тижні
Канцлер Німеччини помітно тряслася під час заходу у Берліні 27 червня.
Вона відмовилася від склянки води і за 2 хвилини вже виглядала більш стійко.
Вперше це сталося на публіці 18 червня під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Тоді політик запевнила, що не має проблем зі здоров'ям.
Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.
-
27 июня 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне