Подкаст "Что это было?". Спецвыпуск. Мы запускаем аудио-сериал про 90-е!

В специальном выпуске "Что это было?" Сева Бойко рассказывает о новом проекте Би-би-си - документальном подкаст-сериале "8 историй из 90-х" - про самое безумное время в истории современной России.