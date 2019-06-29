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Видео
Подкаст "Что это было?". Спецвыпуск. Мы запускаем аудио-сериал про 90-е!
В специальном выпуске "Что это было?" продюсер подкастов Русской службы Би-би-си Сева Бойко рассказывает о новом проекте - документальном подкаст-сериале "8 историй из 90-х". 8 серий, 8 героев, 8 рассказов о самом безумном времени в истории современной России.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.
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29 июня 2019
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