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Подкаст “8 историй из 90-х”: “Два Сергея”
Лето 91-го. Группа заговорщиков решает захватить власть в СССР, чтобы остановить демократические реформы. Два человека - командир танка и антисоветчик - встречаются на мосту у Белого дома. Их случайное знакомство повлияет на судьбу всей страны.
Послушать подкаст также можно на платформе BBC iPlayer, в подкастах Apple, на Яндекс.Музыке и многих других ресурсах.
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3 июля 2019
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