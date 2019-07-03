Подкаст “8 историй из 90-х”: “Два Сергея”
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Подкаст “8 историй из 90-х”: “Два Сергея”

Лето 91-го. Группа заговорщиков решает захватить власть в СССР, чтобы остановить демократические реформы. Два человека - командир танка и антисоветчик - встречаются на мосту у Белого дома. Их случайное знакомство повлияет на судьбу всей страны.

Послушать подкаст также можно на платформе BBC iPlayer, в подкастах Apple, на Яндекс.Музыке и многих других ресурсах.

  • 3 июля 2019
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