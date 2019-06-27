ТВ-новости: "Они хотят разрушить компанию": дело против основателя "Рольф" Сергея Петрова
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ТВ-новости: дело против основателя "Рольф" Сергея Петрова

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 27 июня:

  • Присвоение четырех миллиардов рублей. На основателя компании "Рольф" и бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова в России завели уголовное дело.
  • Пекло в Европе. Аномальная жара может унести тысячи жизней.
  • Темнокожий ликвидатор Чернобыля рассказал нашему корреспонденту об аварии, сериале HBO и расизме.
  • И работа - как выживать в джунглях. Наш корресподент провела несколько дней в Амазонии вместе с военнослужащими французского иностранного легиона.
  • 27 июня 2019
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