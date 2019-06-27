Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: дело против основателя "Рольф" Сергея Петрова
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 27 июня:
- Присвоение четырех миллиардов рублей. На основателя компании "Рольф" и бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова в России завели уголовное дело.
- Пекло в Европе. Аномальная жара может унести тысячи жизней.
- Темнокожий ликвидатор Чернобыля рассказал нашему корреспонденту об аварии, сериале HBO и расизме.
- И работа - как выживать в джунглях. Наш корресподент провела несколько дней в Амазонии вместе с военнослужащими французского иностранного легиона.
-
27 июня 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне