Почему так трудно взять Уимблдон и Ролан Гаросс в один год?

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Почему так трудно выиграть Уимблдон и Ролан Гаросс в один год?
1 июля стартует Уимблдон - один из четырех турниров Большого шлема по теннису. Лишь единицы могли победить на нем после триумфа на Ролан Гароссе в Париже.
В 1969 году это удалось Роду Лейверу. Затем - лишь девять спортсменов повторили этот выдающийся результат.
Открытый чемпионат Франции проходит на грунте, а Уимблдон - на траве. Мяч отскакивает от нее намного быстрее, что серьезно меняет характер игры.
Впрочем, у Рафаэля Надаля, выигравшего Ролан Гаросс в этом году, шансы на успех в Лондоне есть.
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1 июля 2019
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