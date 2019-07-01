Почему так трудно взять Уимблдон и Ролан Гаросс в один год?
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Почему так трудно выиграть Уимблдон и Ролан Гаросс в один год?

1 июля стартует Уимблдон - один из четырех турниров Большого шлема по теннису. Лишь единицы могли победить на нем после триумфа на Ролан Гароссе в Париже.

В 1969 году это удалось Роду Лейверу. Затем - лишь девять спортсменов повторили этот выдающийся результат.

Открытый чемпионат Франции проходит на грунте, а Уимблдон - на траве. Мяч отскакивает от нее намного быстрее, что серьезно меняет характер игры.

Впрочем, у Рафаэля Надаля, выигравшего Ролан Гаросс в этом году, шансы на успех в Лондоне есть.

  • 1 июля 2019
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