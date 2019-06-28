Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Что Мэй сказала Путину об отравлении в Солбери. ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 28 июня:
- Владимир Путин говорил о Солсбери с Терезой Мэй и улучшал отношения с Дональдом Трампом на саммите "Большой двадцатки".
- Пощечина Путину. Как протесты в Тбилиси против политики России приобретают необычные формы.
- Куда ушли цыгане из Чемодановки и что происходит в селе через две недели после массовой драки.
- Свободный выбор. Наследник британского престола принц Уильям поддержит своих детей, если они будут гомосексуалами.
- Ксения Маричева хочет представлять Россию на Олимпиаде в Токио.
-
28 июня 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне