Что Мэй сказала Путину об отравлении в Солбери | ТВ новости
Media playback is unsupported on your device
Видео

Что Мэй сказала Путину об отравлении в Солбери. ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 28 июня:

  • Владимир Путин говорил о Солсбери с Терезой Мэй и улучшал отношения с Дональдом Трампом на саммите "Большой двадцатки".
  • Пощечина Путину. Как протесты в Тбилиси против политики России приобретают необычные формы.
  • Куда ушли цыгане из Чемодановки и что происходит в селе через две недели после массовой драки.
  • Свободный выбор. Наследник британского престола принц Уильям поддержит своих детей, если они будут гомосексуалами.
  • Ксения Маричева хочет представлять Россию на Олимпиаде в Токио.
  • 28 июня 2019
Go to next video: Путин и Трамп: краткая история отношений двух президентов