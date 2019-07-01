ФСБ и московские кладбища. Расследование Голунова | ТВ новости
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ФСБ и кладбища. Расследование Голунова | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 1 июля:

  • То самое расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе
  • "Город утонул": что происходит в затопленной Иркутской области
  • Протесты в Гонконге
  • Новый Уимблдон. Снова Серена Уильямс
  • 1 июля 2019
Go to next video: "Город утонул". Что происходит в затопленной Иркутской области