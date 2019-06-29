Миллионы "пощечин" Путину и скидки в кафе. Протесты в Грузии стали креативнее

Протесты в Грузии приобрели новые формы - пока одни жители Тбилиси выходят на митинги, другие запустили сайт, где можно отвесить виртуальную пощечину президенту России Владимиру Путину. Миллионы желающих сделать это уже нашлись.