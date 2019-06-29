Миллионы "пощечин" Путину и скидки в кафе. Протесты в Грузии стали креативнее

Протесты в Грузии: "пощечины" Путину, бонусы и скидки в кафе
Протесты в Грузии приобрели новые формы - пока одни жители Тбилиси выходят на митинги, другие запустили сайт, где можно отвесить виртуальную пощечину президенту России Владимиру Путину. Миллионы желающих сделать это уже нашлись.
Сайт, на котором предлагалось ударить виртуального Путина по лицу, работал, пока число пощечин не достигло 10 миллионов. Чаще всего на портал заходили из Грузии, на втором месте пользователи из России.
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Бары и кафе в Тбилиси устроили протест офлайн. В одном ресторане русским посетителям добавляли 20% к счету - в Грузии считают, что 20% их территории (Абхазия и Южная Осетия) оккупированы Россией. Правда, акцию владельцы заведения свернули быстро - и признались, что это был "неправильный месседж". Хозяин другого бара, наоборот, предлагал скидки гостям из России при условии, что те выступают против политики Кремля.
Конфликт между Россией и Грузией уже привел к отмене авиасообщения между странами. Грузины восприняли это решение Москвы как попытку нанести удар по их экономике. В Кремле этот шаг объяснили заботой о безопасности россиян.
Отношения стран обострились после событий 21 июня.
Тогда толпа попыталась взять штурмом здание парламента в столице Грузии после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов выступил на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.
При разгоне протестов пострадали более 200 человек. Кремль увидел в происходящем "русофобские настроения".
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29 июня 2019