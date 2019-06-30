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Видео
Наводнение в Иркутской области: видео и рассказы местных жителей
В Иркутской области - масштабное наводнение, которое затронуло 48 населенных пунктов. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как минимум пять человек погибли, еще более 350 числятся пострадавшими.
Как наводнение выглядит с вертолета и что говорят местные жители, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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30 июня 2019
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