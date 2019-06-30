Наводнение в Иркутской области: видео и рассказы местных жителей
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Наводнение в Иркутской области: видео и рассказы местных жителей

В Иркутской области - масштабное наводнение, которое затронуло 48 населенных пунктов. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как минимум пять человек погибли, еще более 350 числятся пострадавшими.

Как наводнение выглядит с вертолета и что говорят местные жители, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 30 июня 2019
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