Штурм парламента протестующими в Гонконге: видео
Демонстранты ворвались в здание парламента в Гонконге. Полиция обещала, что применит силу и арестует всех, кто попытается пройти сквозь внутрение ворота. Однако, когда ворота были сломаны, полиция отступила.
Волна демонстраций началась в Гонконге в июне из-за того, что правительство собиралось принять поправки к закону об экстрадиции. Они бы позволили выдачу жителей Гонконга даже в страны, с которыми у территории нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.
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Оппозиция считает, что закон может быть использован против диссидентов и политических оппонентов китайских властей.
Правительство уже согласилось бессрочно отложить рассмотрение правок, но это не остановило протесты.
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1 июля 2019