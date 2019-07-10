Подкаст “8 историй из 90-х”: “Рыночные отношения”
93-й год. Московский студент Володя пытается добиться успеха в новых реалиях капитализма. Он начинает торговать в “Лужниках”, где за день можно продать "Камаз" товара и уйти домой с коробкой наличных. Но за свое место на рынке Володе приходится бороться не только с конкурентами, но и с бандитами.
Послушать подкаст также можно на платформе BBC iPlayer, в подкастах Apple, на Яндекс.Музыке и многих других ресурсах.
В эпизоде использованы фрагменты эфира телеканалов "Россия-24" и НТВ, книги Егора Гайдара "Дни поражений и побед", опубликованной в 1996 году издательством Вагриус, а также архивные записи, сделанные на рынке "Лужники" в середине 90-х годов.
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10 июля 2019
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