Подкаст “8 историй из 90-х”: “Рыночные отношения”
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Подкаст “8 историй из 90-х”: “Рыночные отношения”

93-й год. Московский студент Володя пытается добиться успеха в новых реалиях капитализма. Он начинает торговать в “Лужниках”, где за день можно продать "Камаз" товара и уйти домой с коробкой наличных. Но за свое место на рынке Володе приходится бороться не только с конкурентами, но и с бандитами.

Послушать подкаст также можно на платформе BBC iPlayer, в подкастах Apple, на Яндекс.Музыке и многих других ресурсах.

В эпизоде использованы фрагменты эфира телеканалов "Россия-24" и НТВ, книги Егора Гайдара "Дни поражений и побед", опубликованной в 1996 году издательством Вагриус, а также архивные записи, сделанные на рынке "Лужники" в середине 90-х годов.

  • 10 июля 2019
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