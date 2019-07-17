Подкаст “8 историй из 90-х”: “Клятва Гиппократа”
Декабрь 94-го. Начинается первая Чеченская война. Успешный пластический хирург Хасан Баиев возвращается домой из Москвы, чтобы лечить мирных жителей, боевиков и российских солдат. Но каждый день под ударом оказывается и его собственная жизнь.
Послушать подкаст также можно на платформе BBC iPlayer, в подкастах Apple, на Яндекс.Музыке и многих других ресурсах.
В этом эпизоде использованы фрагменты эфира телеканалов ОРТ, "Первый канал Останкино", НТВ, "Дождь", Al Jazeera, Общественного телевидения России, архивных материалов Гостелерадиофонда, фрагмент фильма Александра Невзорова "Ад", фрагмент эфира радио Hala, а также другие источники (1, 2, 3, 4).
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17 июля 2019
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