Битва за кимоно. Почему Ким Кардашьян ее проиграла?
Ким Кардашьян отказалась от планов назвать свой новый бренд белья Kimono Intimates. Американка сменила планы после критики со стороны японцев. Многим не понравилось, что словом, которое обозначает традиционную японскую одежду, назвали нижнее бельё.
Против идеи Кардашьян выступили и японские политики. Министр промышленности призвал США правильно оценить мотивы создания подобного товарного знака.
Ранее мэр города Киото написал публичное письмо Кардашьян с просьбой отказаться от названия. Каким будет новое название линии белья - неизвестно. Знаменитость пообещала сообщить об этом позднее.
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3 июля 2019
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