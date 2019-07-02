Пожар на субмарине ВМФ| ТВ новости
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Пожар на субмарине ВМФ | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 2 июля:

  • 14 моряков-подводников погибли во время пожара на батискафе ВМФ России
  • Враг Кадыровых. Как живет Тумсо Абдурахманов
  • Жизнь в затопленном Тулуне. Что делать дальше?
  • Зачем в Японии убивают китов?
  • 2 июля 2019
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