В Южной Америке наблюдали за солнечным затмением
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Как прошло полное солнечное затмение

Тысячи любителей астрономии собрались в Южной Америке, чтобы посмотреть на полное солнечное затмение.

Удобнее всего наблюдать за ним было в Чили и Аргентине.

Следующее полное затмение состоится 14 декабря 2020 года. Тогда тень от Луны снова пройдет через Южную Америку.

  • 3 июля 2019
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