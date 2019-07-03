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Видео
Как прошло полное солнечное затмение
Тысячи любителей астрономии собрались в Южной Америке, чтобы посмотреть на полное солнечное затмение.
Удобнее всего наблюдать за ним было в Чили и Аргентине.
Следующее полное затмение состоится 14 декабря 2020 года. Тогда тень от Луны снова пройдет через Южную Америку.
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3 июля 2019
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