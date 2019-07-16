Полет на Луну: неожиданные факты о покорении спутника Земли
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"Аполлон-11": 10 неожиданных фактов о высадке на Луне

16 июля 1969 года корабль "Аполлон-11" стартовал с мыса Канаверал. К 50-летию высадки человека на Луне мы собрали 10 главных фактов об американской лунной миссии.

Над космической программой работали около 400 тысяч человек. А средний возраст диспетчеров составлял всего 27 лет.

Подробности - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 16 июля 2019
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