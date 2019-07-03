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Что знают на Западе о секретной подлодке. ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 3 июля:
- Гостайна "Лошарика". Что знают на западе о секретном российском батискафе? Кремль отказывается сообщать подробности инцидента.
- Что мы узнали из рассекреченных на Украине документов КГБ о катастрофе на Чернобыльской АЭС.
- Вся президентская рать. Почему Дональда Трампа в поездках на саммиты сопровождает его дочь Иванка.
После того как выпуск новостей вышел в эфир, министерство обороны России назвало имена всех 14 моряков, погибших на подводной лодке в Баренцевом море.
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3 июля 2019
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