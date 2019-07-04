Можно ли выжить в отсеке шасси самолета?
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Можно ли выжить при полете в отсеке шасси самолета?

В Лондоне обнаружено тело мужчины, предположительно, упавшего из отсека шасси самолета Kenya Airways, летающего в аэропорт Хитроу.

Это отнюдь не первый такой случай в Лондоне.

Насколько опасно бесбилетнику летать в отсеке шасси?

  • 4 июля 2019
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