За что Назарбаев укусил констебля?

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Назарбаев в суде: в чем обвиняют внука экс-президента Казахстана?
Айсултан Назарбаев - внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - обвинен в нападении на полицейского в Лондоне.
4 июля Назарбаев-младший предстал перед судом в королевском суде района Сазарк.
Его обвиняют в том, что он укусил полицейского, когда тот оказывал ему помощь. Соседи Назарбаева вызвали полицию после того, как он стал кричать со своего балкона - им казалось, что его жизнь угрожает опасность.
Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина отвечает на главные вопросы дела - прямо у здания суда.
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4 июля 2019
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