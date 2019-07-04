За что Назарбаев укусил констебля?

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Айсултан Назарбаев - внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - обвинен в нападении на полицейского в Лондоне.

4 июля Назарбаев-младший предстал перед судом в королевском суде района Сазарк.

Его обвиняют в том, что он укусил полицейского, когда тот оказывал ему помощь. Соседи Назарбаева вызвали полицию после того, как он стал кричать со своего балкона - им казалось, что его жизнь угрожает опасность.

Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина отвечает на главные вопросы дела - прямо у здания суда.