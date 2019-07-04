Эфиопский протест в Израиле
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Эфиопский протест в Израиле после убийства подростка

С начала недели в Израиле продолжаются массовые акции протеста. Эфиопская община возмущена убийством полицейским 18-летнего Соломона Тека. Протестующие вышли с лозунгами против дискриминации и расизма.

Власти призывают остановить насилие и не блокировать дороги. В ходе столкновений пострадало более 100 полицейских, более 130 человек задержано.

  • 4 июля 2019
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