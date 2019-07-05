"Когда стараешься изо всех сил, возможно все" – как живет девочка без кистей рук
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"Когда стараешься изо всех сил, возможно все". Как живет девочка без кистей рук

Десятилетняя Сара из Мэриленда, США, родилась без кистей рук. Это не помешало девочке выработать красивый почерк.

Она победила в соревновании по чистописанию среди детей с инвалидностью.

Узнав историю Сары, бейсбольный клуб Балтимор Ориолс позвал ее на игру сделать первую подачу. Сара согласилась, так как хочет "чтобы другие дети с инвалидностью увидели, что, когда стараешься изо всех сил, возможно все".

  • 5 июля 2019
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