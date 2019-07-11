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Мариум - пятимесячный дюгонь, который любит обниматься
Мариум - пятимесячная самка дюгоня, которую обнаружили одну возле берега. По всей видимости, она осталась без матери, и теперь о ней заботятся люди.
Дюгонь – крупное морское млекопитающее. Обычно мать заботится о детеныше в первые 18 месяцев его жизни. Теперь люди пытаются заменить родителей для Мариум. Они обнимают ее во время кормления и тренируют.
В южном Таиланде осталось всего 250 дюгоней.
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11 июля 2019
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