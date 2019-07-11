Мариум: пятимесячный дюгонь, который любит обниматься
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Мариум - пятимесячный дюгонь, который любит обниматься

Мариум - пятимесячная самка дюгоня, которую обнаружили одну возле берега. По всей видимости, она осталась без матери, и теперь о ней заботятся люди.

Дюгонь – крупное морское млекопитающее. Обычно мать заботится о детеныше в первые 18 месяцев его жизни. Теперь люди пытаются заменить родителей для Мариум. Они обнимают ее во время кормления и тренируют.

В южном Таиланде осталось всего 250 дюгоней.

  • 11 июля 2019
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