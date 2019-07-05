Танкеры в новостях. Объясняем, при чем здесь США и Иран
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Танкеры в новостях. Объясняем, при чем здесь США и Иран

5 июля В Гибралтаре задержан иранский нефтяной танкер, следовавший в Сирию. В операции участвовали британские морские пехотинцы. По мнению властей Гибралтара, танкер Grace 1 вез сырую нефть в Сирию, что является нарушением санкций, введенных ЕС и США.

Иран начал угрожать, что задержит британский корабль, если Grace 1 не отпустят.

20 июня Иран заявил, что сбил американский беспилотник недалеко от Ормузского пролива. США подтвердили потерю. На следующий день появилась информация, что Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану, но потом передумал.

За неделю до этого в Ормузском проливе загорелись два танкера – норвежский и японский. США обвинило в инциденте спецслужбы Ирана, Иран категорически отрицал свою причастность.

В начале июня Пентагон направил в этот регион 1500 военных и ракетный эсминец. Этот шаг также объяснялся эскалацией напряженности в отношениях с Ираном.

Почему обстановка в проливах в последнее время накалилась и с танкерами постоянно возникают проблемы – объясняем в видео Русской службы Би-би-си.

  • 5 июля 2019
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