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Нино Катамадзе: То, что политика и искусство не связаны – это миф
Грузинская певица Нино Катамадзе решила не выступать больше в России.
Исполнительница рассказала о том, что заставило ее принять это решение именно сейчас и о протестах в Тбилиси, которые она поддержала публично.
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5 июля 2019
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