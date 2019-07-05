Нино Катамадзе: То, что политика и искусство не связаны – это миф.
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Нино Катамадзе: То, что политика и искусство не связаны – это миф

Грузинская певица Нино Катамадзе решила не выступать больше в России.

Исполнительница рассказала о том, что заставило ее принять это решение именно сейчас и о протестах в Тбилиси, которые она поддержала публично.

  • 5 июля 2019
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